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В ВОЗ рассказали, когда может начаться массовая вакцинация от коронавируса

20 июля, 13:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

На данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года. Такое мнение высказала заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает DW.

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По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.

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Результаты могут быть получены уже к началу следующего года. Тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.

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Напомним, Британия, Канада и США заявили, что Россия совершила кибератаку с целью похитить данные исследований, посвященных разработке вакцины от коронавирусной инфекции, которую создают в Великобритании.

Тем временем российские военные заявили о завершении испытаний вакцины от коронавируса.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 773 260 случаев заражения COVID-19, умерло 606 206 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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