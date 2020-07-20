В ВОЗ рассказали, когда может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года. Такое мнение высказала заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает DW.
По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.
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Результаты могут быть получены уже к началу следующего года. Тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.
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Напомним, Британия, Канада и США заявили, что Россия совершила кибератаку с целью похитить данные исследований, посвященных разработке вакцины от коронавирусной инфекции, которую создают в Великобритании.
Тем временем российские военные заявили о завершении испытаний вакцины от коронавируса.
Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 773 260 случаев заражения COVID-19, умерло 606 206 человек.
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