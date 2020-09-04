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В ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

4 сентября, 16:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Испытания вакцин пока продолжаются

Массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.

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По ее словам, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний. – Ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", – заявила Харрис.

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Как отметила представитель ВОЗ, все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой.

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"Многие люди уже сделали прививку, но мы так и не знаем, действует ли вакцина... на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - добавила Харрис.

Ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ вакцина коронавирус
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