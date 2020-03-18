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В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от умершего

18 марта, 10:56

Денис Беспалов

Патоген, вызывающий болезнь, распространяется воздушно-капельным путем, напомнили эксперты

Тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения инфекцией COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер, который ранее рассказал о самолечении при заражении коронавирусом.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у ВОЗ рекомендации по охране здоровья работников похоронных служб, которым приходится заниматься в том числе и похоронами умерших от COVID-19, Линдмайер напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем , а не так, как, например, в случае с Эбола".

"Тело само по себе не вызывает заражения (в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19)", - пояснил он.

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Ранее представитель ВОЗ отмечал, что при самолечении при заражении коронасирусом жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты следует заменить на парацетамол.

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Как известно, согласно последним данным, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения новым коронавирусом, два человека умерли. В стране введен общенациональный карантин, закрыты границы, введен запрет на пассажирские перевозки по стране.

Более детально читайте в материале: Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ заражение коронавирус

Источник: УНН

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