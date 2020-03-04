В ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом

Также для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 млн медицинских масок и около 76 млн пар медицинских перчаток. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Соответствующая промышленность должна увеличить производство защитных средств на 40%. Сбои в поставках таких средств "подвергает риску жизни людей". Согласно оценкам ВОЗ, "для реагирования на болезнь COVID-19 каждый месяц требуется 89 млн масок", а "в случае с перчатками для медицинского осмотра эта цифра достигает 76 млн пар". Для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков.

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"Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску. Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Напомним, что ранее сообщалось, что число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.

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