В ВОЗ сообщили о новой проблеме из-за распространения коронавируса

Мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса. С таким заявлением выступил в у генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы направляем комплекты для проведения анализов, маски, перчатки, респираторы и халаты в страны каждого региона. Тем не менее, мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты", – сказал он.

Ранее Гебрейесус сообщил, что 11 и 12 февраля будет проведен глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV. По его словам, эта встреча призвана определить приоритеты в исследовании пневмонии и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

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Как известно, в Китае умер врач Ли Веньлян, который одним из первых сообщил о распространении неизвестного вируса и был задержан китайской полицией. Получив выговор, Ли Веньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позже обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели.

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В связи со смертью врача Ли Вэньляна Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для расследования причин, почему местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

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