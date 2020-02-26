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В ВОЗ ужаснулись неготовности мира к быстрому распространению коронавируса

26 февраля, 03:38

Мол, лечение пациентов в Китае создало "ложное чувство безопасности" у других стран

В мире слишком поздно начали готовиться к вспышке нового коронавируса. Об этом заявил помощник главы ВОЗ и глава совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд.

"Страны оказались просто не готовы к распространению коронавируса", – приводят европейские СМИ его слова.

По его мнению, возможно, слишком быстрая реакция Китая на коронавирус и высокопрофессиональное лечение пациентов в этой стране дало "ложное чувство безопасности" другим странам.

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ОН призвал все страны "быть готовыми на случай, если завтра у них будут случаи заражения коронавируса".

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"Китай знает, как делать так, чтобы люди не умирали от Covid-19... Но не везде в мире ситуация такая же. Это серьезная болезнь", – резюмировал Эйлворд.

Ранне коронавирус добрался до Алжира. Зараженным коронавирусомоказался гражданин Италии, который недавно прибыл в Алжир.

Добавим, что власти украинских областей дважды в день отчитываются перед правительством о ситуации в регионах. Также в ОГА проведут заседания, на которых будут обсуждаться вопросы проверки температуры на границе, а также проверка медицинских учреждений, которые смогут принять инфицированных, если вирус будет обнаружен в Украине.

Видео: Пресс-служба МВД

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ВОЗ страна коронавирус

Источник: Интерфакс

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