В ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 2241

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире, из которых 143 пришлись на Китай. Об этом говорится в опубликованном информационном бюллетене ВОЗ. За пределами Китая инфекция выявлена у 2098 человек.

Всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 — в Китае, а 14768 — за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 — по всему миру (53 за сутки).

Реклама

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах.

В тренде Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Напомним, в Китае сообщили, что начали испытания шести видов вакцин от коронавируса.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама