В ВОЗ заявили, что не существует проверенных эффективных средств лечения коронавируса

В Женеве встретятся сотни экспертов для разработки вакцины

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Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Отмечается, что через неделю в Женеве встретятся сотни экспертов для определения приоритетов в области исследований и разработок коронавирусных препаратов, средств диагностики и вакцин для борьбы со вспышкой.

"Не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса", – заявил Райан.

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Среди участников будут эксперты по клиническим исследованиям и исследованиям источника вируса на животных, который появился на рынке в центральном китайском городе Ухань.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что многонациональная группа, возглавляемая ВОЗ, очень скоро отправится в Китай, чтобы сотрудничать с китайскими властями в борьбе с этой вспышкой. В то же время, он не сообщил никаких подробностей.

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Как сообщалось, по состоянию на 6 февраля число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек, 562 жителя умерли.

Заболевание зафиксировано в 24 странах. В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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