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В ВОЗ заявили о новом мировом эпицентре коронавируса

22 мая, 21:56

Елена Кузьмич

Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено высокое число заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – Ред.) заявила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавируса.

"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет число случаев заболевания", – заявил руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Сейчас Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено высокое число заражений. В этой стране коронавирус нашли у 314,7 тыс. человек, скончались с ним 20,2 тыс. человек. В Перу число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс. человек и достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражения выявили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре – у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

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Ранее сообщалось, что в России за неделю побили два антирекорда смертности от коронавируса. 19 мая в России скончалось самое большое количество заболевших, но 21 мая эту отметку удалось переступить.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия ВОЗ южная америка коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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