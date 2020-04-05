В ВОЗ заявили об опасности COVID-19 для молодежи

По словам Харрис, симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная

Во Всемирной организации здоровья заявили, что коронавирус COVID-19 опасен для молодежи и людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Об этом сообщает представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", – сказала Харрис.

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По ее словам, вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвимым стал каждый.

Также Харрис отметила, что первым симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Симптом встречается у 9 из 10 заболевших.

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"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", – рассказала представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 апреля в мире зарегистрировано 60874 смерти от коронавируса COVID-19. Число выявленных случаев заболевания превысило 1,1 млн. Кроме того, вылечились свыше 233 тыс. человек, больше всего – в Китае, в Испании и в Германии.

Также глава ВОЗ предупредил страны о последствиях быстрого снятия карантина.

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