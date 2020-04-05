Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В ВОЗ заявили об опасности COVID-19 для молодежи

5 апреля, 02:42

Елена Вус

По словам Харрис, симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная

Во Всемирной организации здоровья заявили, что коронавирус COVID-19 опасен для молодежи и людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Об этом сообщает представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", – сказала Харрис.

Реклама

По ее словам, вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвимым стал каждый.

Также Харрис отметила, что первым симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Симптом встречается у 9 из 10 заболевших.

В тренде
Коронавирус останется с нами надолго: вирусолог из Чехии объяснила

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", – рассказала представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 апреля в мире зарегистрировано 60874 смерти от коронавируса COVID-19. Число выявленных случаев заболевания превысило 1,1 млн. Кроме того, вылечились свыше 233 тыс. человек, больше всего – в Китае, в Испании и в Германии.

Также глава ВОЗ предупредил страны о последствиях быстрого снятия карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ молодежь опасность коронавирус здоровый образ жизни COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 5 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 5 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 5 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 5 апреля и все подробностиДругие страны
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...