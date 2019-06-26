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В Японии 115 тысяч человек эвакуируют из-за угрозы наводнения и тайфуна

26 июня, 09:02

Остров Окинава сейчас заливают сильные дожди, вызванные приближением тайфуна

Фото телеканала NHK
Фото телеканала NHK.

Около 115 тысяч. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Остров Окинава сейчас заливают сильные дожди, вызванные приближением тайфуна.

По данным Метеорологического управления Японии, он формируется в зоне к востоку от Филиппин и вскоре двинется на северо-восток в сторону Японии.

Синоптики предупреждают, что тайфун уже к вечеру 27 июня может достичь тихоокеанского побережья на юго-западе Японии.

Напомним, минимум 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата.

Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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Тег Япония, эвакуация, наводнение

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УНН

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