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В Японии американский солдат убил жещину

Сегодня, 06:08

Более подробной информации на данный момент не приводится

Фото: Pixabay

Американский военнослужащий убил женщину в самой южной японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.

Инцидент произошел в городе Тятан.

Более подробной информации на данный момент не приводится. Местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, под Одессой грабитель застрелил пенсионерку и ее внука.

Также в Запорожьеизбили и ограбили бывшего руководителя антикоррупционной комиссии.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда, отобрав 30 тысяч гривен.

В Киеве на столичной Борщаговкенеизвестные ограбили квартиру, унеся, кроме ценных вещей, даже собаку.


Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

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Тег Япония, убийство, женщина, солдат, самоубийство

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Источник:

ТАСС

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