В Японии американский солдат убил жещину
Более подробной информации на данный момент не приводится
Американский военнослужащий убил женщину в самой южной японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел в городе Тятан.
Более подробной информации на данный момент не приводится. Местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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