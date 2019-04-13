В Японии американский солдат убил жещину

Более подробной информации на данный момент не приводится

Фото: Pixabay

Американский военнослужащий убил женщину в самой южной японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.

Инцидент произошел в городе Тятан.

Более подробной информации на данный момент не приводится. Местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, под Одессой грабитель застрелил пенсионерку и ее внука.

Также в Запорожьеизбили и ограбили бывшего руководителя антикоррупционной комиссии.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда, отобрав 30 тысяч гривен.

В Киеве на столичной Борщаговкенеизвестные ограбили квартиру, унеся, кроме ценных вещей, даже собаку.





Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Японии американский солдат убил жещину". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.