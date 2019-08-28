В Японии власти рекомендовали более 700 тысяч человек эвакуироваться из-за ливней

Рекомендации касаются жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока, где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней

/ Фото: AFP

По меньшей мере 710 тысяч человек на юго-западе Японии получили от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей, которые обрушились на регион. Об этом сообщил телеканал NHK.

Рекомендации касаются жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока — где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

Реклама

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены. Там погиб мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.

В тренде Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

Сильные дожди также привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.

Ранее три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама