В Японии будут брать деньги за пластиковые пакеты: названа причина

Все магазины в Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров. Такое решение было принято еще в декабре прошлого года правительством Японии, – пишет ТАСС.

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Это должно помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов. Согласно одобренному властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен. Также магазины продолжат предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины с собственными сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.

На планете ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан. Мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии сейчас разрабатывают меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.

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Напомним, что ранее в Венгрии активно работают бригадыпо уборке рек от мусора. После начала наводнения в Украине и Румынии в водоемах оказалось много мусора, которое вскоре принесло течением в Венгрию.

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