Українська
$ 26,67
29,87
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Японии будут брать деньги за пластиковые пакеты: названа причина

1 июля, 02:40

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На планете ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора

Все магазины в Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров. Такое решение было принято еще в декабре прошлого года правительством Японии, – пишет ТАСС.

Реклама

Это должно помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов. Согласно одобренному властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен. Также магазины продолжат предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины с собственными сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.

На планете ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан. Мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии сейчас разрабатывают меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.

В тренде
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию

Напомним, что ранее в Венгрии активно работают бригадыпо уборке рек от мусора. После начала наводнения в Украине и Румынии в водоемах оказалось много мусора, которое вскоре принесло течением в Венгрию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Япония мусор пакеты пластик

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"Другие страны
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирусДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять