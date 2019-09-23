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В Японии бушует мощный тайфун: число пострадавших возросло

23 сентября, 07:30

Из-за непогоды в стране отменили более 500 авиарейсов

/ Фото: AFP

На юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек, сообщило японское общественное телевидение. Ранее мы писали о 19 пострадавших.

Отметим, что больше всего пострадавших — в самой южной префектуре Окинава. Кроме того, из-за стихии на юго-западном острове Кюсю без электроснабжения остались более 52 тысяч домов. А на прошедших выходных из-за тайфуна были отменены более 500 внутренних авиарейсов.

Сейчас тайфун ослаб до состояния области низкого давления и движется по направлению к Японскому морю.

Кроме того, в начале сентября в результате удара тайфуна "Факсай" в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

Также мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

А на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана "Дориан" погибли не менее 43 человек

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Япония стихия тайфун последствия пострадавшие

Источник: ТАСС

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