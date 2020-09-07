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В Японии эвакуируют полтора миллиона людей

7 сентября, 17:25

Сергей Пономаренко

Такие меры приняты в связи со стихией, надвигающейся с юга страны

Из-за разбушевавшегося тайфуна Хайшэн японское правительство решило эвакуировать более полутора миллиона человек из южных регионов страны.

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Полмиллиона жилых домов остались без электричества. Власти предупреждают о возможных оползнях и затоплениях. Из берегов могут выйти крупнейшие реки на юге страны. Хайшэн уже вызвал наводнения в Северной и Южной Кореях. К его приближению также готовятся на российском полуострове Сахалин.

Ранее, по сообщению Associated Press, в связи с ситуацией правительство Японии заявило об эвакуации более 50 тысяч жителей островов Окинава и Кюсю. В частности, речь шла о префектурах Кагосима и Нагасаки.

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Напомним, не так давно миллионы людей оказались без света из-за урагана "Исайя" в США. Непогода затронула все восточное побережье страны, от Северной Каролины до Нью-Джерси. В некоторых штатах реки вышли из берегов, но больше всего разрушений наделали торнадо, которые образовались на пути следования урагана.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты столкнулись с другим ураганом – "Ханной", из-за которого в Техасе даже была объявлена чрезвычайная ситуация.

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Япония тайфун непогода

Источник: Сегодня

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