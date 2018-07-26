Япония намерена поставить точку в споре с Россией о Курилах

В Японии премьер-министр Синдзо Абэ подтвердил готовность страны обсудить с РФ территориальный вопрос. Глава правительства сообщил об этом на встрече с бывшими жителями "северных территорий", как в Японии называют южные Курильские острова.

"Я хочу продолжить плотный и активный переговорный процесс, который приведет к решению", – сказал премьер.

Ученики школ с северного японского острова Хоккайдо, в свою очередь, попросили премьер-министра "приложить усилия, чтобы как можно скорее бывшие жители могли свободно посещать четыре северных острова".

Как известно, Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается проблема принадлежности южной части Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия РФ, входящая в состав Восточного военного округа РФ.

В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии и не выпрашивает у этой страны заключения мирного договора. По его словам, РФ как преемница СССР, взяла на себя все обязательства Советского Союза.