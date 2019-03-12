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В Японии истребитель F-4 экстренно приземлился в гражданском аэропорту

Сегодня, 05:24

Из-за посадки истребителя случился сбой в графике полетов гражданских лайнеров

Фото: wikipedia
В Японии истребитель F-4 экстренно приземлился в гражданском аэропорту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/725/693/5c8725693737c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/725/693/5c8725693737c.jpg Другие страны Из-за посадки истребителя случился сбой в графике полетов гражданских лайнеров

Истребитель ВВС Японии F-4 совершил вынужденную экстренную посадку в гражданском аэропорту Комацу, что центральной части острова Хонсю. Двое пилотов самолета не пострадали.

Истребитель принимал участие в учениях над Японским морем, но во время полета у него возникли проблемы с двигателем.

Из-за вынужденной посадки была временно перекрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта, что привело к сбою в графике полетов гражданских лайнеров.

Заметим, что в ВВС Японии имеется более семидесяти устаревших, но несколько раз модернизированных истребителей F-4 производства США. Сейчас продолжается их замена на новейшие боевые самолеты F-35 Lightning.

Напомним, что ранее ранее у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек. 

А в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

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Тег США, Япония, истребитель, ВВС

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Источник:

ТАСС

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