В Японии из-за дефицита снимут запрет на перепродажу масок и антисептиков

В Японии правительство решило снять запрет на перепродажу медицинских масок и антисептиков, введенный из-за дефицита, вызванного ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, – пишет ТАСС.
"Запасы масок и дезинфицирующих средств внутри страны значительно выросли", — пояснил глава японского Минздрава. Запрет будет снят в течение августа.
С 15 марта скупка и перепродажа медицинских защитных масок и антисептиков с целью получения спекулятивной прибыли стала караться в Японии тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов – Ред.) или сочетанием обоих наказаний. Такие меры были введены на основании закона от 1973 года, принятого для предотвращения нехватки товаров массового спроса.
Общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии превысило 35,5 тыс. Число летальных исходов составляет 1 020. В последние недели в Японии активизировалась динамика числа новых случаев инфицирования с основным очагом распространения заражения в Токио.
Ранее сообщалось, что в Японии разработали быстрый тест на коронавирус.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк