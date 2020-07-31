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В Японии из-за дефицита снимут запрет на перепродажу масок и антисептиков

31 июля, 05:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Запрет будет снят в течение августа

В Японии правительство решило снять запрет на перепродажу медицинских масок и антисептиков, введенный из-за дефицита, вызванного ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, – пишет ТАСС.

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"Запасы масок и дезинфицирующих средств внутри страны значительно выросли", — пояснил глава японского Минздрава. Запрет будет снят в течение августа.

С 15 марта скупка и перепродажа медицинских защитных масок и антисептиков с целью получения спекулятивной прибыли стала караться в Японии тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов – Ред.) или сочетанием обоих наказаний. Такие меры были введены на основании закона от 1973 года, принятого для предотвращения нехватки товаров массового спроса.

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Общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии превысило 35,5 тыс. Число летальных исходов составляет 1 020. В последние недели в Японии активизировалась динамика числа новых случаев инфицирования с основным очагом распространения заражения в Токио.

Ранее сообщалось, что в Японии разработали быстрый тест на коронавирус.

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Япония дефицит маска коронавирус

Источник: ТАСС

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