В Японии из-за коронавируса отменили фестиваль сакуры

Из-за вспышки нового коронавируса из Китая в японских городах Токио и Осака отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой. Об этом сообщают местные СМИ.
Фестиваль должен был состояться в апреле. Но в связи с ситуацией в этом году цветущие деревья смогут увидеть только горожане. Все мероприятия, связаны с фестивалем, проводиться не будут.
Отметим, что в Японии коронавирусом заразились более 230 человек, а пять – скончались.
Ранее мы писали, что от китайского коронавируса в мире умерли 2924 человека. Больше всего смертей зафиксировано в самом Китае – 2 727. После него в печальной статистике следует Иран – там умерли 34 человека. В Италии вирус унес жизни 21 человека. В то же время болезнь продолжает распространяться – ею в мире заразились 85 182 человека.
Кроме того, в связи с распространением болезни по миру компания Facebook отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.
А в СНБО представили правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса:
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