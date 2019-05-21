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В Японии минимум полторы тысячи домов остались без света из-за ливней

21 мая, 06:45

Ливни привели к нарушениям транспортного сообщения

Фото: Pixabay

Минимум полторы тысячи домов остались без электричества в Токио и соседних префектурах из-за сильных дождей, которые обрушились ночью на Японию и продолжают идти во вторник. Об этом сообщил телеканал NHK.

Мощные ливни идут и в префектуре Сидзуока в 200 км к юго-западу от Токио. По прогнозам, за сутки там выпадет около 300 мм осадков. В результате в ряде районов префектуры жители около 500 домов получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений.

Дожди привели к нарушениям транспортного сообщения в столичном регионе. Поезда на нескольких железнодорожных ветках Токио ходят с опозданиями, а работа парома в Токийском заливе полностью прекращена.

Напомним, что ранее на столицу Грузии обрушились ливни и град – в нескольких районах Тбилиси, где не так давно случился очень крупный пожар, собралось воды чуть ли не по колено.

В связи с непогодой начались перебои в работе общественного транспорта. Больше всего пострадали окрестности города, жители которых жалуются на размытые дворы и подвалы, а также уничтоженные фруктовые сады и виноградники.


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Тег транспорт, Япония, дождь, непогода, ливень, Токио, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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