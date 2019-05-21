В Японии минимум полторы тысячи домов остались без света из-за ливней
Ливни привели к нарушениям транспортного сообщения
Минимум полторы тысячи домов остались без электричества в Токио и соседних префектурах из-за сильных дождей, которые обрушились ночью на Японию и продолжают идти во вторник. Об этом сообщил телеканал NHK.
Мощные ливни идут и в префектуре Сидзуока в 200 км к юго-западу от Токио. По прогнозам, за сутки там выпадет около 300 мм осадков. В результате в ряде районов префектуры жители около 500 домов получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений.
Дожди привели к нарушениям транспортного сообщения в столичном регионе. Поезда на нескольких железнодорожных ветках Токио ходят с опозданиями, а работа парома в Токийском заливе полностью прекращена.
Напомним, что ранее на столицу Грузии обрушились ливни и град – в нескольких районах Тбилиси, где не так давно случился очень крупный пожар, собралось воды чуть ли не по колено.
В связи с непогодой начались перебои в работе общественного транспорта. Больше всего пострадали окрестности города, жители которых жалуются на размытые дворы и подвалы, а также уничтоженные фруктовые сады и виноградники.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Японии минимум полторы тысячи домов остались без света из-за ливней". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Непогода в Кропивницком: город приходит в себя после удара стихии
Вода в помещениях стояла на уровне 30 сантиметров
Дожди и грозы возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю
В понедельник, 20 мая осадки ожидаются только в западной части страны