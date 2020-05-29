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В Японии на протяжении трех дней увеличивается количество зараженных коронавирусом

29 мая, 01:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 895

Показатель выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается в Японии, которая выделит более триллиона долларов на спасение экономики, на протяжении последних трех дней. Об этом информирует Минздрав страны.

Так, по всей Японии за минувшие сутки было выявлено не менее 63 новых случаев, включая 15 в Токио. Общее число инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 471. При этом 27 мая сообщалось о 35 новых случаях заражения.

Число летальных исходов за сутки увеличилось на 13, из них три выявлены в Токио. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 895.

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Всего в Японии выздоровели порядка 14,8 тысячи человек. Не менее 137 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

25 мая премьер-министр Синдзо Абэ объявил о полной отмене введенного из-за коронавируса режима ЧС, действие которого было расширено на территорию всей страны 16 апреля.

Ранее власти Японии запретили перепродажу антисептиков. Требования касаются этанола, спиртосодержащих спреев, гелей, а также салфеток с содержанием спирта более 60%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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