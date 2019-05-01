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В Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол

1 мая, 10:31

Нарухито передали императорские регалии: зеркало, меч и яшму

Фото: AFP

В Японии состоялась церемония восшествия на престол нового императора. Им стал наследник Акихито, 59-летний Нарухито. Церемония восхождения на престол прошла первого мая в Императорском дворце.

В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.

В первом обращении к нации после наследования престола Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности символа государства и народа в качестве монарха, "постоянно думая о людях и находясь на их стороне".

"Я осознаю возложенную на меня ответственность ... Я буду стремиться дальнейшего процветания народа и мира во всем мире", – заявил он.

Во время церемонии Нарухито передали священные имперские регалии – зеркало, меч и яшму, а также личную имперскую печать.

"Мы готовы создать светлое будущее для гордой Японии, наполненной миром и надеждой, в то время, когда международная ситуация резко меняется", – сказал новый император страны.

Таким образом, в Японии завершилась эра "Хэйсэй" – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито.

Мы рассказывали, что в связи с отречением императора предприимчивые жители города Сэки с острова Хонсю решили подзаработать, продавая консервы с воздухом уходящей эпохи.

Также мы писали, что правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения.

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Тег Япония, император, престол, Нарухито

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Источник:

AFP

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