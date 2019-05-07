В Японии нашли фрагменты "черного ящика" разбившегося F-35A

Поиски остальных частей самолета будут продолжены

Фото: Wikipedia

Фрагменты бортовых средств контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета. Об этом сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая.

Но обнаруженные в ходе поисковой операции фрагменты "черного ящика" не содержат данных того полета F-35A. Поиски остальных частей бортовых средств контроля будут продолжены.

F-35A сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане в районе северной японской префектуры Аомори. Самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В прошлом году в США разбился истребитель пятого поколения другой модификации — F-35B.

F-35 — многоцелевая боевая машина, способная нести ядерные вооружения. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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