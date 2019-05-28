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В Японии неизвестный напал на людей в парке, есть пострадавшие

28 мая, 02:42

В результате нападения пострадали по меньшей мере восемь учеников начальной школы и трое взрослых

Фото: Pixabay

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом сообщил телеканал NHK.

В результате нападения пострадали по меньшей мере восемь учеников начальной школы и трое взрослых — сейчас им оказывается медицинская помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы в настоящее время ведут преследование нападавшего, скрывшегося с места преступления.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали. 

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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Тег Япония, нож, школьники, парк, поножовщина

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Источник:

ТАСС

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