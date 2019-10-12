В Японии объявлен максимальный уровень опасности, города эвакуируют: фото и видео последствий тайфуна

Власти Японии объявили 12 октября максимальный — пятый — уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который уже ударил по восточному побережью островов и в ближайшие часы должен обрушиться на японскую столицу Токио. Об этом объявило национальное метеорологическое управление Японии.

По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен по крайней мере в шести префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах.

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Более 15 млн человек готовятся к эвакуации. Отмечается, что свыше 10 млн человек получили рекомендацию начать подготовку к эвакуации, а свыше 4,6 млн человек получили рекомендацию о непосредственной эвакуации. Указание к обязательной эвакуации при этом уже получили порядка 138 тыс. человек в центральной части Японии. В то же время по всей столице уже началась эвакуация пенсионеров и людей пожилого возраста, а жителей большинства столичных районов призывают начать подготовку к возможной эвакуации. Эвакуационные центры обычно организовываются в актовых и спортивных залах школ и муниципальных зданиях.

Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Непогода также стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая движение высокоскоростных поездов "синкансен". Из-за тайфуна в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные.

Столичный аэропорт Ханэда полностью приостановил свою работу — это касается вылета и прилета как внутренних, так и международных рейсов. Ожидается, что к вечеру субботу аналогичные меры будут приняты и еще одним столичным международным аэропортом Нарита.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части доходят до 55 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет около 21:00 по местному времени.

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