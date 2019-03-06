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В Японии одобрили первое клиническое испытание по пересадке роговицы глаза

Сегодня, 05:24

Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства

Фото: Pixabay
В Японии одобрили первое клиническое испытание по пересадке роговицы глаза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f00/1c6/5c7f001c6f95f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f00/1c6/5c7f001c6f95f.jpg Другие страны Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства

Комиссия японского правительства впервые одобрила проведение клинического испытания по пересадке роговицы глаза, выращенной с помощью индуцированных плюрипотентных клеток человека, или iPS-клеток. Об этом сообщает сайт NHK WORLD-JAPAN.

Ученые университета Осака планируют пересадить роговицу глаза пациентам, страдающим потерей роговицы в результате травмы или заболевания.

Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства.

Ранее мы писали, что в Великобритании два брата и сестра удалили желудки. На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака.

Тем временем, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. 

Тем временем, медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.

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Тег Япония, операция, пересадка, роговица, глаз

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Укринформ

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