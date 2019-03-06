В Японии одобрили первое клиническое испытание по пересадке роговицы глаза
Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства
Комиссия японского правительства впервые одобрила проведение клинического испытания по пересадке роговицы глаза, выращенной с помощью индуцированных плюрипотентных клеток человека, или iPS-клеток. Об этом сообщает сайт NHK WORLD-JAPAN.
Ученые университета Осака планируют пересадить роговицу глаза пациентам, страдающим потерей роговицы в результате травмы или заболевания.
Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства.
Ранее мы писали, что в Великобритании два брата и сестра удалили желудки. На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака.
Тем временем, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево.
Тем временем, медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.
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