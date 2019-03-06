В Японии одобрили первое клиническое испытание по пересадке роговицы глаза

Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства

Фото: Pixabay

В Японии одобрили первое клиническое испытание по пересадке роговицы глаза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f00/1c6/5c7f001c6f95f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f00/1c6/5c7f001c6f95f.jpg 2019-03-06T05:24:00+02:00 Другие страны Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства

Комиссия японского правительства впервые одобрила проведение клинического испытания по пересадке роговицы глаза, выращенной с помощью индуцированных плюрипотентных клеток человека, или iPS-клеток. Об этом сообщает сайт NHK WORLD-JAPAN.

Ученые университета Осака планируют пересадить роговицу глаза пациентам, страдающим потерей роговицы в результате травмы или заболевания.

Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства.

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