Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео

Сегодня, 04:30

В борту судна была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись

Niigata Coast Guard Office
Niigata Coast Guard Office.
В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3cb/b2d/5c83cbb2dfb19.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3cb/b2d/5c83cbb2dfb19.png Другие страны В борту судна была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись

В Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром столкнулся с крупным морским животным. В результате инцидента в Японском море в районе префектуры Ниигата пострадали по меньшей мере 87 человек, сообщило в субботу, 9 марта, агентство Кyodo.

Паром со 120 пассажирами вышел из порта Ниигаты (административный центр одноименной префектуры) и направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости оно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Niigata Coast Guard Office

Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.

Напомним, Япония возобновляет коммерческую добычу китов . Флотилия из пяти специализированных судов намерена добыть более 330 китов.

Также сообщалось, что в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. Три особи млекопитающих плыли рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Япония, кит, столкновение, паром, кораблекрушение

Вы сейчас просматриваете новость " В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятный случай: в Бразилии посреди леса нашли огромного мертвого кита

26 февраля, 05:37

Горбатые киты обитают в соленых водах океана

30 черных дельфинов и горбатый кит выбросились на берег Австралии

28 ноября 2018, 07:30

Большинство млекопитающих к моменту прибытия спасателей уже погибли

Полторы сотни дельфинов совершили массовое самоубийство в Новой Зеландии

27 ноября 2018, 00:48

В момент обнаружения 75 животных были уже мертвы, а еще 70 пришлось усыпить из-за их состояния

В желудке мертвого кита обнаружили ужасную находку: появились фото

5 июня 2018, 11:31

Ветеринары отмечают, что кит погиб именно из-за этого

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

"Весна будет поздней": синоптики рассказали, какой погоды ждать

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Министр финансов подтвердила прогноз Всемирного банка по Украине

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

В Николаеве девочки-подростки поиздевались над водителями (видео)
Загрузка...

"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Вчера, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Что сказал Гриценко о возможном наступлении на Крым и Донбасс