В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео

В борту судна была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись

Niigata Coast Guard Office.

В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3cb/b2d/5c83cbb2dfb19.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3cb/b2d/5c83cbb2dfb19.png 2019-03-10T04:30:00+02:00 Другие страны В борту судна была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись

В Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром столкнулся с крупным морским животным. В результате инцидента в Японском море в районе префектуры Ниигата пострадали по меньшей мере 87 человек, сообщило в субботу, 9 марта, агентство Кyodo.

Паром со 120 пассажирами вышел из порта Ниигаты (административный центр одноименной префектуры) и направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости оно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Niigata Coast Guard Office

Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.

Напомним, Япония возобновляет коммерческую добычу китов . Флотилия из пяти специализированных судов намерена добыть более 330 китов.

Также сообщалось, что в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. Три особи млекопитающих плыли рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.