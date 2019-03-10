В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео
В борту судна была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись
В Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром столкнулся с крупным морским животным. В результате инцидента в Японском море в районе префектуры Ниигата пострадали по меньшей мере 87 человек, сообщило в субботу, 9 марта, агентство Кyodo.
Паром со 120 пассажирами вышел из порта Ниигаты (административный центр одноименной префектуры) и направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости оно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.
Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.
Напомним, Япония возобновляет коммерческую добычу китов . Флотилия из пяти специализированных судов намерена добыть более 330 китов.
Также сообщалось, что в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. Три особи млекопитающих плыли рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.
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