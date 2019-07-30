/ Фото: AFP

В Японии от жары скончались 11 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-07-30T06:28:55+03:00 Другие страны Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста

Минимум 11 человек скончались, еще 5,6 тысячи были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за период с 22 по 28 июля из-за сильной жары. Об этом объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Практически весь июль в Японии стояла относительно прохладная для лета погода, шли продолжительные дожди, а количество солнечных дней было минимальным. Однако на прошлой неделе метеорологи официально объявили об окончании сезона дождей, а столбик термометра стал подниматься выше 32-33 градусов Цельсия. В течение этой недели, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов основного острова Хонсю воздух днем будет прогреваться до 35 градусов.

Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

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В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Напомним, что на этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

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Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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