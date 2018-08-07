В Японии от жары умерли 13 человек, десятки тысяч оказались в больницах

В Японии 13 человек погибли и свыше 71 тысячи человек были госпитализированы с мая по август из-за небывалой жары. Об этом сообщили в министерство по административным делам и коммуникациям страны.

По данным ведомства, за прошедшие три месяца с тепловыми ударами в больницах оказались 71266 человек, что почти на 15 тысяч больше предыдущего рекорда, установленного летом 2013 года.

В министерстве добавили, что за прошлую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов Цельсия, в некоторых областях периодически фиксируется температура в 40 градусов.

Большинство пострадавших – пожилые люди, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают в доме кондиционеры с целью экономии.

Как известно, аномальная жара охватила также Францию и Канаду.

Кроме того, весь Европейский континент продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.