В Японии отменили около 160 авиарейсов из-за тайфуна

Японские авиакомпании отменили около 160 авиарейсов из-за тайфуна "Франциско", который во вторник обрушился на юго-западную часть страны. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отменено порядка 160 внутренних авиарейсов, связывающих юго-западный остров Кюсю с остальными регионами страны. Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе страны. Свыше 15 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации — местные власти предупреждают людей об угрозе оползней в связи с мощными ливневыми дождями.
Тайфун "Франциско" сейчас движется со стороны Тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что к вечеру вторник он покинет территорию Японии.
Как мы уже писали, в 2018 года тайфун "Усман" начался на Филиппинах 30 декабря после мощного землетрясения накануне.
Также сообщалось, что в октябре 2018 года на Филиппины пришел мощный тайфун "Юту", жертвами которого стали не менее семи человек, включая четверых детей в возрасте 5-11 лет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк