Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе Японии

/ Фото: AFP

В Японии отменили около 160 авиарейсов из-за тайфуна https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-06T02:42:00+03:00 Другие страны Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе Японии

Японские авиакомпании отменили около 160 авиарейсов из-за тайфуна "Франциско", который во вторник обрушился на юго-западную часть страны. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отменено порядка 160 внутренних авиарейсов, связывающих юго-западный остров Кюсю с остальными регионами страны. Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе страны. Свыше 15 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации — местные власти предупреждают людей об угрозе оползней в связи с мощными ливневыми дождями.

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Тайфун "Франциско" сейчас движется со стороны Тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что к вечеру вторник он покинет территорию Японии.

Как мы уже писали, в 2018 года тайфун "Усман" начался на Филиппинах 30 декабря после мощного землетрясения накануне.

Также сообщалось, что в октябре 2018 года на Филиппины пришел мощный тайфун "Юту", жертвами которого стали не менее семи человек, включая четверых детей в возрасте 5-11 лет.

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