В Японии подушки стали "оружием"

Принцип состязаний довольно простой

В Японии подушки – стали оружием. В 150 километрах от столицы – Токио – проходили национальные подушечные бои. Их принцип – простой. В каждой команде – по несколько игроков и один король. Участники должны как можно тщательнее защищать своего монарха, чтобы его не ударили подушкой. И при этом стараться попасть в короля соперников. При этом как щит можно использовать обычное одеяло. Сейчас в турнире принимают участие 16 команд. Возраст участников – строго не регулируется. В частности, младшему игроку – лишь 9 лет. Самому старшему – 75.

Ранее сообщалось, что около 30 кадетов военной академииСША Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк пострадали в шуточном "бое подушками". После сражения некоторые из курсантов лежали без сознания, с окровавленными лицами, вывихнутыми плечами, также у одного из участников боя диагностированы переломы руки и ребра.Травмы были получены из-за того, что перед мероприятием курсанты прятали в подушки тяжелые предметы ради нанесения соперникам более весомого урона.

Также подобный флешмоб состоялся и в Киеве на Почтовой площади: молодежь устроила масштабные бои на подушках, чтобы таким необычным и веселым способом выплеснуть накопившиеся эмоции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Японии подушки стали "оружием"". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"