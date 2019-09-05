В Японии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов

Фото японских СМИ

По крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в четверг в японском городе Иокогама по соседству с Токио. Об этом передают местные СМИ.

Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов, после столкновения с грузовиком пассажирский поезд сошел с рельсов.

Головной вагон поезда получил серьезные повреждения, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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Как мы писали ранее, на юге канадской провинции Альберта сошел с колеи поезд с ядовитыми химикатами. С пути вблизи городка Баронс сошли 21 вагон и локомотив. Три вагона, которые перевозили октан, дали течь, однако спасателям удалось оперативно остановить утечку.

Напомним,

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в Запорожской области на трассу Харьков – Симферополь вылилось около 80 литров химикатов – во время движения автомобиля упала и треснула пластиковая емкость, из которой вытекло неизвестное химического вещество.

Также после попадания химикатов в реку Рось жители села Збаржевка в Винницкой области были вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышало норму.

Напомним, яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

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