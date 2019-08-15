В Японии появились первые пострадавшие от нового тайфуна

Тайфун обрушился на Японию / Фото: AFP

Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.

Пять человек пострадали в префектурах Миэ, Эхимэ, Оита и Миядзаки, а эвакуация на фоне предупреждений о возможных оползнях и наводнениях произошла в Коти и 14 других префектурах Японии. Всего власти выдали рекомендации по эвакуации для почти 580 тыс. жителей.

По данным метеорологического агентства Японии, тайфун "Кроса", пришедший с юго-запада на побережье Японии, угрожает затоплением и оползнями 280 тыс. жилищ на островах Сикоку и Кюсю.

Общее количество осадков за сутки может превысить 1 тыс. мм. Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.

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"Учитывая прогнозы рекордных дождей и сильных ветров, мы хотели бы попросить людей в пострадавших районах избегать выхода на улицу, если они могут, и сделать ранние приготовления к эвакуации, если это необходимо, в соответствии с указаниями местных властей", – сказал на пресс-конференции генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

Уже отменены более 720 внутренних рейсов. В основном это рейсы, соединяющие столичный аэропорт Ханеда и запад страны.

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Представители авиакомпаний заявляют, что число отмененных полетов может расти в зависимости от движения тайфуна, и призывают путешественников проверять последнюю информацию о своих рейсах.

Также нарушено движение поездов, в основном в западной части Японии.

Ранее мы сообщали, что тайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая и двигался до восточного побережья.

Тайфун с 9 августа затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Были отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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