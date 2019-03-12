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В Японии появился первый 3D-принтер для суши

Сегодня, 19:53

"Техноповара" можно запрограммировать, из каких именно продуктов печатать блюдо, а также выбрать форму суши

В Японии появился первый 3D-принтер для суши Другие страны "Техноповара" можно запрограммировать, из каких именно продуктов печатать блюдо, а также выбрать форму суши

Суши от шеф-работа. Японская компания создала 3D-принтер, который может напечатать это традиционное для местной кухни блюдо за считанные секунды.

Как это происходит, показали на одной из выставок в США. "Техноповара" можно запрограммировать, из каких именно продуктов печатать блюдо, а также выбрать форму суши – в кубическую, треугольную или даже в виде японского храма.

Напомним, что в Непале также произошла технологическая революция в области обслуживания – в этой стране открылся ресторан, где из людей в зале – лишь посетители. Официанты принимают заказы, приносят еду и напитки, а также поддерживают разговор, но все они – работы.

Кроме того, мы писали о хайтек-бар, который открыли в чешской столице Праге. Здесь практически весь персонал – администратора, официантов и барменов – заменили роботы. Заказать пиво в заведении можно через специальный аппарат, а робот сам откроет бутылку и разольет по бокалам. Заказ клиенту подадут на специальном роботизированном подносе.

Также сообщалось о первом венгерском кафе, сотрудниками которого являются исключительно роботы. Они встречают , обслуживают и развлекают посетителей, а само заведение находится в Будапеште.

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Тег Япония, ресторан, суши, повар, 3D-принтер, 3D-печать, японская кухня

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