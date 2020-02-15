В Японии придумали новый способ борьбы с коронавирусом: подробности

Лекарство уже протестировали на одном из пациентов с коронавирусом

Фото: China Daily via REUTERS

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило провести клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом в связи с продолжающимся распространением заболевания. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его сведениям, речь идет о лекарстве американского производства. Отмечается, что оно уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. Тесты проводились в прошлом месяце в одном из крупных медицинских центров в районе Синдзюку, после них состояние заразившегося улучшилось.

Теперь ведомство намерено провести полноценные клинические испытания на большем числе пациентов с этим заболеванием, которым будут вводить препарат от СПИДа. Затем специалисты оценят безопасность и эффективность этого метода лечения. Ранее врачи в Таиланде также успешно применили препараты от гриппа и СПИДа для лечения пожилой пациентки с коронавиурсом.

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Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии на данный момент составляет 259. Большинство из них – пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Ранее сообщалось, что китайские врачи спасли больных коронавирусом переливанием крови.

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Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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