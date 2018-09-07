Погибли уже как минимум 16 человек, еще 26 пропали без вести

В Японии продолжают искать жертв землетрясения. Погибли уже как минимум 16 человек, еще 26 пропали без вести. Поисковики вместе с собаками обследуют завалы в городе Ацуми. Оползень накрыл здесь дома. Землетрясение магнитудой в 7 баллов – максимальное по местной шкале – встряхнуло японский остров Хоккайдо вчера на рассвете.

Произошедшее в Японии землетрясение нанесло огромный ущерб местной инфраструктуре – наблюдаются перебои с электроснабжением, железнодорожным и авиасообщением.

Как уже сообщалось, подземные толчки спровоцировали сбои в работе атомной станции "Томари" и тепловой станции "Томода-Ацуси". Если подача электричества на первую восстановлена в полном объеме, то для восстановления последней понадобится около недели.

Кроме того, отменены все рейсы в главном аэропорту префектуры Хоккайдо – Син-Титосэ, а также остановлена работа многих линий метро и железных дорог.

Землетрясение стало причиной оползней, за которыми последовали масштабные разрушения. Сильнее остальных досталось жителям городка Ацуми, расположенного неподалеку от эпицентра землетрясения.

Из-за трагедии губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила поездку на Сахалин, который она должна была посетить 6-8 сентября. Однако премьер-министр Синдзо Абэ отменять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 10 сентября во Владивостоке, не стал.