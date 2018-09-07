В Японии продолжают искать жертв землетрясения

Сегодня, 18:31

Погибли уже как минимум 16 человек, еще 26 пропали без вести


В Японии продолжают искать жертв землетрясения. Погибли уже как минимум 16 человек, еще 26 пропали без вести. Поисковики вместе с собаками обследуют завалы в городе Ацуми. Оползень накрыл здесь дома. Землетрясение магнитудой в 7 баллов – максимальное по местной шкале – встряхнуло японский остров Хоккайдо вчера на рассвете. 

Произошедшее в Японии землетрясение нанесло огромный ущерб местной инфраструктуре – наблюдаются перебои с электроснабжением, железнодорожным и авиасообщением.

Как уже сообщалось, подземные толчки спровоцировали сбои в работе атомной станции "Томари" и тепловой станции "Томода-Ацуси". Если подача электричества на первую восстановлена в полном объеме, то для восстановления последней понадобится около недели.

Кроме того, отменены все рейсы в главном аэропорту префектуры Хоккайдо – Син-Титосэ, а также остановлена работа многих линий метро и железных дорог.

Землетрясение стало причиной оползней, за которыми последовали масштабные разрушения. Сильнее остальных досталось жителям городка Ацуми, расположенного неподалеку от эпицентра землетрясения.

Из-за трагедии губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила поездку на Сахалин, который она должна была посетить 6-8 сентября. Однако премьер-министр Синдзо Абэ отменять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 10 сентября во Владивостоке, не стал.
видео, Япония, землетрясение
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: Sankei

Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari

Сегодня, 06:51

Общая сумма ущерба составила один миллиард иен

Другие страны

Фото: AFP

Разрушенные здания и вздыбленный асфальт: появились фото землетрясения в Японии

Вчера, 11:52

Подземные толчки спровоцировали оползни в ряде населенных пунктов в Японии, нарушено электроснабжение, железнодорожное и авиасообщение
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Японии растет количество погибших из-за землетрясения

Вчера, 11:14

Местные сейсмологи уже назвали произошедшее землетрясение самым мощным

Другие страны

Фото: AFP

Мощное землетрясение в Японии: сотни раненых и десятки пропавших без вести

Вчера, 07:52

Официально погибли два человека, но цифра может возрасти с разбором завалов

Другие страны

фото AFP

Японский остров всколыхнуло мощное землетрясение

Вчера, 02:42

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км

Другие страны

Фото: AFP

Тайфун со скоростью ветра 215 километров в час уносит жизни японцев

5 Сентября, 19:22

В стране отменены сотни авиарейсов, между некоторыми городами остановлено железнодорожное сообщение, а один из островов объявлен зоной стихийного бедствия

Техно

Sony Xperia XZ3 - самый мощный смартфон Sony. Фото: Mashable

Sony отказалась делать "клоны iPhone X"

5 Сентября, 18:45

Вместо Apple Sony попыталась сымитировать функции, которые Samsung использует в своих смартфонах серии Galaxy

Другие страны

Японию накрыл самый мощный за четверть века тайфун

5 Сентября, 01:58

Сейчас стихия движется на север страны, скорость ветра составляет двести пятнадцать километров в час

Другие страны

В Японии отказались комментировать "российскую армаду" у своих границ

4 Сентября, 16:57

В то же время в Токио утверждают, что россияне враждебных действий не совершали и японскую акваторию не нарушали

Другие страны

Фото: из открытых источников

Япония зафиксировала у своих границ большую группировку кораблей РФ

4 Сентября, 03:44

В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения
Загрузка...