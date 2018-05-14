В Японии произошло извержение вулкана

Сегодня, 10:13

Всего в Японии насчитывается 50 действующих вулканов

Извержение вулкана. Фото: twitter.com/jaimessincioco
Извержение вулкана. Фото: twitter.com/jaimessincioco

Извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима, произошло в понедельник на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает ТАСС.

По его сведениям, столб дыма из кратера поднялся на высоту около 3,3 км. О каком-либо воздействии на авиасообщение не сообщается. В управлении предупреждают, что прилегающие к вулкану территории может накрыть слоем пепла.

Активность в районе цепи Кирисима наблюдается с начала этого года. Поочередно там извергалось несколько вулканов. Наиболее мощное извержение произошло в марте, в результате чего были отменены десятки внутренних авиарейсов.

Гряда Кирисима, где расположены многочисленные популярные отели на горячих источниках, – зона повышенной сейсмической активности. Симмоэ высотой более 1420 метров в предыдущий раз извергался в марте и апреле этого года. Всего в Японии насчитывается 50 действующих вулканов.

Ранее сообщалось, что на острове Ява в Индонезии правительство объявило об эвакуации из-за извержения вулкана Мерапи. Извержение вулкана произошло утром 11 апреля и сопровождалось выбросом пепла.
Япония, вулкан, извержение

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