В Японии произошло новое извержение вулкана
Не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение
Новое извержение вулкана Асо, который считается одним из самых крупных в Японии, произошло в пятницу в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Извержение стало уже вторым на этой неделе. Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана.
На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение.
Асо — один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 метра. Его извержения различной силы фиксируются регулярно.
Напомним, в течение всего прошлого года в Японии то и дело давали о себе знать различные вулканы. Так, в январе в 150 км от Токио "проснулся" вулкан Кусацу-Ширан,. Из-за извержения вулкана большие массивы горной породы обрушились на километровую территорию вблизи горнолыжного курорта Кусацу.
Кроме того, в марте проснулся вулкан Симмоэ, который снимали в одной из частей "Бондианы". Гора выбросила в небо столб пепла высотой более двух километров, из-за чего был объявлен третий уровень опасности, а в близлежащем аэропорту отменили несколько десятков рейсов.
А вот в мае на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю произошло извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима.
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