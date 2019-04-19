Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Японии произошло новое извержение вулкана

Сегодня, 03:20

Не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение

Фото: AFP

Новое извержение вулкана Асо, который считается одним из самых крупных в Японии, произошло в пятницу в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Извержение стало уже вторым на этой неделе. Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана.

На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение.

Асо — один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1592 метра. Его извержения различной силы фиксируются регулярно.

Напомним, в течение всего прошлого года в Японии то и дело давали о себе знать различные вулканы. Так, в январе в 150 км от Токио "проснулся" вулкан Кусацу-Ширан,. Из-за извержения вулкана большие массивы горной породы обрушились на километровую территорию вблизи горнолыжного курорта Кусацу.

Кроме того, в марте проснулся вулкан Симмоэ, который снимали в одной из частей "Бондианы". Гора выбросила в небо столб пепла высотой более двух километров, из-за чего был объявлен третий уровень опасности, а в близлежащем аэропорту отменили несколько десятков рейсов.

А вот в мае на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю произошло извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, вулкан, извержение

Вы сейчас просматриваете новость " В Японии произошло новое извержение вулкана". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мексиканский вулкан выбросил километровый столб пепла

11 апреля, 01:22

В ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов Пуэбла и Морелос

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов в мире

2 марта, 17:11

Расположенный в полусотне километров от 20-миллионного Мехико стратовулкан выбросил в небо столб огня, пепла и газа

В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы

21 февраля, 02:24

Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов

В Японии произошло извержение вулкана: яркое зрелище сняли на видео

17 января, 18:08

На крошечном острове Кутиноерабу, где находится вулкан, живут лишь 109 человек, но эвакуацию еще не начали

Вдохновлялись "Аватаром": японцы построят центр управления роботами в кратере вулкана

11 января, 04:44

Первые испытания "аватаров" должны начаться на околоземной орбите в середине 2020-х годов

На острове Ява в жерле вулкана ученые обнаружили гигантскую пирамиду

7 января, 04:44

Во время последних исследований оказалось, что этот объект простирается глубоко под землю, представляя собой единый комплекс, вероятно, в древности это был храм

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Будьте начеку: в Украине активизировался новый вид мошеничества

Футболистка прямо во время матча своего бывшего тренера

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Луценко подробно рассказал, откуда взялся "список неприкасаемых"

В Киеве мужчина сам задержал грабителя, который напал на него

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю

Омелян назвал завод, где будут строить капсулу для Hyperloop

Аякс – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Самые красивые бегуньи из Instagram: эти фото вдохновят бегать

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Социологи рассказали о сокращении отрыва между кандидатами

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы