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В Японии произошло серьезное землетрясение

28 апреля, 11:31

Сила подземных толчков составила 5,6 баллов

Фото: Pixabay

В северной японской префектуре Хоккайдо произошло землетрясение, сила подземных толчков достигала 5,6 баллов. Об этом сообщает Метеорологическое агентство Японии.

"В воскресенье в самой северной префектуре Японии – Хоккайдо – произошло землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 5,6", – говорится в сообщении.

Как отметили в японском агентстве, стихийное бедствие произошло ночью, в 02:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 110 км. В ведомстве добавили, что предупреждения о цунами не объявляли.

Между тем, по данным местных изданий, информации о пострадавших или разрушениях после подземных толчков не поступало.

Ранее мы сообщали о землетрясении, которое произошло в Мексике. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Также напомним о землетрясении в 5,7 баллов по шкале Рихтера на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. В результате были повреждены десятки зданий. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Япония, землетрясение, Хоккайдо

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