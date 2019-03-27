В Японии произошло сильное землетрясение
Угрозы цунами нет
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от юго-западного японского острова Кюсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине около 10 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители практически всего острова Кюсю, а также некоторых районов соседнего острова Сикоку. Энергокомпания Kyushu Electric Powerне регистрировала никакого влияния землетрясения на работу расположенных в регионе атомных объектов, в том числе работающих энергоблоков АЭС.
Ранее мы писали, что 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Также смотрите в видеосюжете "Сегодня", как Индонезию в середине месяца накрыли наводнения из-за сильных дождей.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.
В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.
Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию.
Напомним, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Японии произошло сильное землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,4 баллов
В Индонезии произошло новое землетрясение
Это уже не первое землетрясение за последние несколько дней – регион продолжает трясти
Сорок два землетрясения за пять часов: "потрусит" ли Украину
Румынские сейсмологи отмечают активность в зоне Вранча