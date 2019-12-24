В Японии прошел фестиваль "Украинское Рождество": фото

В Токио 21-22 декабря прошел двухдневный фестиваль "Украинское Рождество". Мероприятие организовано обществом украинцев в Японии "Краян", Посольством Украины в Японии и Украинской школой "Родничок" в сотрудничестве с администрацией района Минато Токио и при поддержке Православной церкви Украины в Японии.

Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по изготовлению украинских оберегов, раскрашиванию традиционных пряников-"николайчиков", приготовлению украинских блюд. Была проведена выставка украинских рушников и традиционных рождественских украшений. Для детей организовали встречу со Святым Николаем с чтением сказок, конкурсами и подарками. Заключительным мероприятием фестиваля стал рождественский концерт с колядками, песнями и танцами.

Представительница Посольства Украины в Японии, ответственная за культурно-гуманитарное сотрудничество, второй секретарь Виолетта Удовик отмечает: "Фестиваль был очень насыщенный и колоритный. С одной стороны, японская общественность смогла принять участие в праздновании украинского Рождества, которое очень отличается от японского, ведь в Японии основными атрибутами этого праздника является пирожные с клубникой и жареная курица, а наиболее распространенной традицией – приглашение второй половинки на свидание. С другой стороны, украинская культура имеет политеистическую почву, отраженное в традициях изготовления куклы-мотанки, дидуха, традиционной вышивки и т.д., что очень близка японцам, одной из основных религий которых является синтоизм. Кроме этого, следует отметить, что мероприятие имело важное значение и для украинских детей, которые приняли участие во встрече с праздником Николаем и таким образом продолжили украинские традиции вдалеке от Родины".

Напомним, что этой осенью Посольством Украины в рамках "Дней украинской культуры" был проведен ряд имиджевых мероприятий по представлению нашего государства в Японии, в частности, выставку работ украинских художников, мастер-классы Петриковской росписи, фестивали украинского кино, фотовыставку об Украине, фешншоу и выставку Украинский традиционного наряда и тому подобное.

Кроме того, в Японии 27 и 28 ноября по организации посольства Украины прошли концерты украинской классической музыки. Украинские музыканты играли в городах Токио и Киото.

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