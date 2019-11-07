В Японии пьяный пилот сорвал вылет четырех авиалайнеров

Перед вылетом капитан одного из самолетов не прошел тест на алкоголь

Аэропорт / Фото: Depositphotos

После того, как в Финляндии с рейса сняли пилота, которого подозревают в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, инциденты с пьяными пилотами продолжаются. Так, японская авиакомпания All Nippon Airways была вынуждена произвести замену капитана одного из своих пассажирских лайнеров из-за того, что перед вылетом тот не прошел тест на алкоголь. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что из-за экстренной замены пилота в общей сложности произошла задержка вылета четырех рейсов.

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Японские авиакомпании в прошлом году оказались в центре череды скандалов, связанных с употреблением алкоголя пилотами и членами экипажа их лайнеров. Так, в октябре 2018 года британские власти отстранили от полета, а затем арестовали пилота перевозчика Japan Airlines, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате лайнер авиакомпании совершил полет из Лондона в Токио только с двумя пилотами, хотя по правилам JAL их должно быть три.

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Перед этим контролеры ANA также отстранили от рейса на южном японском острове Окинава нетрезвого командира пассажирского самолета.

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