В Японии растет количество погибших из-за землетрясения

Количество погибших в результате землетрясения, случившегося прошедшей ночью на острове Хоккайдо в Японии, на которую ранее обрушился тайфун Джеби, возросло до восьми человек.

Как сообщает местный телеканал NHK, пять жителей поселка Ацуми были обнаружены "в состоянии остановки сердца и легких" (так в стране принято диагностировать причины смерти до вскрытия). Еще сотни людей – среди пострадавших.

Кроме того, в метеорологическом управлении Японии заявили, что произошедшее землетрясение было самым мощным – сейсмологи оценили его на 7 баллов из 7 возможных по местной шкале.

Тем временем на Хоккайдо создали консультационный центр для помощи туристам и иностранцам, функционирующий онлайн и в телефонном режиме на английском, китайском и корейском языках.

Премьер-министр Синдзо Абэ уже заявил, что в спасательных работах будут задействованы до 25 тыс спасателей, пожарных и бойцов Сил самообороны страны.

Напомним, что ранее сообщалось о двух погибших в результате землетрясения в Японии.

Кроме того, по информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Титосе.