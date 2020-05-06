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В Японии решили, нужно ли продлевать карантин

6 мая, 15:10

Сергей Пономаренко

Правительство страны продолжило чрезвычайную ситуацию до конца мая

Япония продлила до конца мая режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за вспышки коронавируса.

Решение приняло правительство страны. В то же время власти заявили, что ограничения могут несколько ослабить, но – с сохранением превентивных мер. Премьер-министр призвал японцев и в дальнейшем придерживаться социальной дистанции. Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирус ввели еще в середине апреля.

"На данный момент мы все еще наблюдаем значительное количество новых случаев инфицирования, и количество зараженных людей пока достаточно не уменьшилось. Есть районы, где в медицинских учреждениях – до сих пор наплыв пациентов. И поэтому эксперты говорят, что нам нужно продолжать введенные меры", – заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По последней информации, в Японии коронавирусом заражены 15 253 человека, 556 человек умерли.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, которые должны были пройти в Токио, перенесены на следующее лето в связи с пандемией коронавируса.

В то же время мы писали, что мир постепенно выходит из самоизоляции, а туристы даже скупают туры в китайский город Ухань.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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