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В Японии сгорел замок Сюри, который входит в список наследия ЮНЕСКО: видео

31 октября, 10:34

30 пожарных бригад 11 часов подряд пытались справиться в огнем

Древний японский замок Сюри охватило пламя. Сгорели 4200 квадратных метров исторического здания. В частности, главный зал замка и одно из зданий компелекса. Причина возгорания пока не известна. На месте работали 30 пожарных бригад. Пожар удалось погасить через 11 часов работы.

Замку Сюри из префектуры Окинава, исполнилось 500 лет. Во время Второй Мировой войны его разбомбила американская авиация. Восстановить сооружение удалось лишь в начале 90-х. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее мир потрясла другая трагедия – горел легендарный Нотр-Дам.

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Напомним,в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля 2019 года, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

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В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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Япония замок пожары

Источник: Сегодня

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