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В Японии скончался старейший в мире мужчина

Сегодня, 17:28

Японцу Масадзо Нонаке было 113 лет

Японец Масадзо Нонака
Японец Масадзо Нонака. Фото: AFP
В Японии скончался старейший в мире мужчина //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/494/63c/5c449463c3ede.png //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/494/63c/5c449463c3ede.png Другие страны Японцу Масадзо Нонаке было 113 лет

Японец Масадзо Нонака, который был признан самый старым человеком на Земле, умер в воскресенье, 20 января, в возрасте 113 лет. Долгожитель скончался в своем доме в поселке Асеро, сообщает агентство Kyodo.

"Мы испытали шок от его потери. Еще вчера с ним все было как обычно", – рассказала его внучка по имени Юко.

Нонака родился в июле 1905 года. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Японец передвигался на инвалидной коляске, однако в основном делал все самостоятельно. Ему очень нравилось есть сладкое — это привычке он не изменял, даже несмотря на возраст. Также долгожитель любил смотреть телевизор, читать книги и периодически посещать горячие источники. У японца осталось пятеро детей — два сына и три дочери, его жена умерла в 1992 году.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам. Продолжительность жизни японцев считается одной из самых больших из всех стран. Рекорд среди мужчин в мире принадлежит Дзироэмону Кимуре, который умер в возрасте 116 лет и 54 дней в 2013 году.

Напомним, в 2018 году в Чили умер старейший в мире холостяк. Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Однако никакие документы, которые могли бы это подтвердить, не сбереглись. Селин Харамильо никогда не был женат и у него нет родственников.

Ранее 113-летний Франсиско Нуньес Оливер, который недавно отпраздновал день рождения, скончался в Испании. Себя Франциско называл "дедушкой мира". Местные жители называли же его Марчена – в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

А 112-летний Исраэль Кристал, который пережил холокост и находился в концентрационном лагере Освенцим, был признан самым старым жителем планеты. Примечательно, что Кристал был признан рекордсменом-долгожителем только после того, как в Польше нашлись документы, которые подтвердили его возраст. В архивах обнаружили материалы, свидетельствующие, что мужчина жил в городе Лодзь в 1918 году. Тогда ему было 15 лет.

Япония, возраст, долгожитель

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Источник:

ТАСС

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