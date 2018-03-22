В Японии случайно нашли потерявшихся туристов

Группа пошла на прогулку в горы, но снегопад застал их врасплох

В Японии случайно нашли заблудившихся туристов.

13 человек отправились на прогулку по горам. Но начался снегопад, и все тропинки замело. Через сутки туристов случайно заметил один из патрульных вертолетов, и их эвакуировали. Нескольким из них понадобилась медицинская помощь, однако их жизни ничего не угрожает.

Напомним, израильские спасатели и патрульные полицейские спасли в субботу, 17 февраля, 50 туристов-граждан Украины. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение. Вода продолжала подниматься. Полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса.

А в Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников. В горах национального парка Ретезат погибли подростки. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил, что тела подростков были извлечены из-под снега, трое других участников группы не пострадали.

Ранее в юго-западной части Франции нашли тела трех лыжников, попавших под лавину.