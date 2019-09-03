В Японии сняли на видео "битву" двух хомяков

Один из хомяков дал жесткий отпор сопернику, который попытался украсть его корм

В Японии сняли на видео "эпическую битву" двух хомяков, когда один из грызунов попытался украсть еду своего "собрата", но получил жесткий отпор.

На ролике можно увидеть, как двое зверушек, сидя в пустых баночках из-под йогурта, лакомятся кусочками хлеба, когда один хомяк попытался украсть обед своего товарища. Реакция была молниеносной – одним ударом "пострадавший" повалил наглеца.

Напомним, что недавно мы писали о "трудоустройстве" медведей в Турции – животным предложили стать дегустаторами различных сортов меда.

Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

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Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Также мы сообщали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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