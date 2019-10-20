Ржавые "пули": в Японии сотню скоростных поездов могут списать на лом из тайфуна

Утопленные "синкансены" в депо в Нагано | Kyodo/via REUTERS

После того как неделю назад Японию терзал тайфун "Хагибис", в результате которого погибли около 80 человек , а также серьезно была нарушена инфраструктура, выяснилось, что более ста японских скоростных поездов могут пойти на металлолом из-за того, что депо "синкансенов" было затоплено мощными ливнями и разливами рек.

Компании-оператору JR еще предстоит определить объем ущерба, но специалисты отрасли готовятся к худшему. Конструкции японских скоростных поездов являются водостойкими, однако это относится к обычным условиям их эксплуатации, тогда как 120 поездов, находившихся в депо в Нагано, пробыли практически полностью под водой более суток.

"Если вода попала внутрь оборудования, оно уже не будет работать", — цитирует газета Iomiuri представителя одной из компаний-поставщиков комплектующих для японских скоростных поездов.

Реклама

Профессор токийского Университета инженерии Рё Такаги уверен, что ремонт этих поврежденных поездов нецелесообразен из-за слишком больших затрат.

"Проще и быстрее будет построить новые составы, чем пытаться починить поврежденные части", — считает он. Средняя стоимость одного "синкансена" (из еще называют "поездами-пулями" из высокой скорости движения и характерной формы. – Ред.) составляет около около 3 млн долларов. Таким образом, убытки транспортной компании могут превысить 350 млн долларов.

В тренде В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о катастрофических последствиях тайфуна "Хагибис" : по крайней мере 10 человек, числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Около ста тысяч частных домов и квартир в центральном и северо-восточном регионах по-прежнему остаются без водоснабжения.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама